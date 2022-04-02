О том, что россияне нанесли удар по Хмельницкой области, в сети сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. Он уточнил, что это произошло 2 апреля, в 17:00.

Ранее Удары нанесли по промышленным объектам, – председатель Хмельницкой ОВА о ночных обстрелах.

Враг атаковал Хмельницкую область

Во время воздушной тревоги произошел ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке,

– отметил Гамалий.

В результате обстрела на объекте вспыхнул пожар. С ним уже борются спасатели. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава ОВА призвал жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмм каналах. В то же время, пообещал информировать о деталях.

Напомним, впервые за время полномасштабного вторжения россияне обстреляли Хмельницкую область 30 марта . Тогда оккупанты нанесли удар по военному объекту в Староконстантинове. А в ночь на 31 марта – по промышленным объектам области.