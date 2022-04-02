Про те, що росіяни завдали удару по Хмельницькій області, у мережі повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Він уточнив, що це трапилося 2 квітня, о 17:00.

Раніше Удари завдали по промислових об'єктах, – голова Хмельницької ОВА про нічні обстріли

Ворог атакував Хмельниччину

Під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області,

– зазначив Гамалій.

Внаслідок обстрілу на об'єкті спалахнула пожежа. З нею вже борються рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Глава ОВА закликав жителів Хмельницької області не поширювати неперевірену інформацію у соціальних мережах та телеграм-каналах. Водночас пообіцяв інформувати про деталі.

Доповнюємо новину…

Гамалій про атаку росіян на Хмельниччину: дивіться відео