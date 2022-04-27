По его словам, на Изюмском направлении российские подразделения проводят наступательные действия в направлении Барвенково.
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Александр Мотузяник отметил, что агрессор стремится установить полный контроль над населенным пунктом Великая Камышеваха, что в 20 километрах к юго-западу от города Изюм. А также захватить поселок Курулька – 20 километров к югу от Изюма.
Кроме того, россияне продолжают наращивать группировку ракетных войск в Белгородской области России.
Что происходит на Изюмском направлении
- Российские войска хотят выйти на города – Славянск и Краматорск. На них они идут с севера – со стороны Изюма. На юге этого города продолжаются ожесточенные бои.
- Также они наступают на Барвенково, чтобы разведать позиции ВСУ. Для этого российские войска используют БПЛА.
- На временно оккупированных районах Харьковской области российские захватчики пытаются ввести рубли и начать работу своего мобильного оператора.
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