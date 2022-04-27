За його словами, на Ізюмському напрямку російські підрозділи проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового.
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Олександр Мотузяник зазначив, що агресор прагне встановити повний контроль над населеним пунктом Велика Комишуваха, що у 20 кілометрах на південний захід від міста Ізюм. А також захопити селище Курулька – 20 кілометрів на південь від Ізюма.
Крім того, росіяни продовжують нарощувати угрупування ракетних військ у Бєлгородській області Росії.
Що відбувається на Ізюмському напрямку
- Російські війська хочуть вийти на міста – Слов'янськ та Краматорськ. На них вони йдуть з півночі – зі сторони Ізюма. На півдні від цього міста тривають запеклі бої.
- Також вони наступають на Барвінкове, щоб розвідати позиції ЗСУ. Для цього російські війська застосовують БПЛА.
- На тимчасово окупованих районах Харківщини російські загарбники намагаються запровадити рублі та почати роботу свого мобільного оператора.
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