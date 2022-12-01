Снова "зубы дракона": россияне строят оборонные укрепления на Юге – фото со спутника

Российские захватчики боятся контрнаступления ВСУ как огня. Испуганные оккупанты на Юге возводят оборонительные укрепления.

Фотографии со спутников показали, что на Юге оккупанты возводят так называемые "зубы дракона". Это – бетонные комплексы. Их используют как противотанковые невзрывные заграждения.

Важно Больше, чем в сводках Генштаба: Подоляк назвал потери России на войне

"Зубы дракона" обнаружили около села Коханое в Запорожской области. Фото со спутников датируют 30 ноября. На опубликованных фотографиях видно, что "зубы" возводят вдоль дороги.

Окопы оборудовали примерно в 250 метрах от "зубов". По данным СМИ, такие линии зафиксировали на территории временно оккупированных территорий Херсонской области и Донбасса.



Россияне возводят зубы дракона / "Схемы"

Александр Мусиенко – глава Центра военно-политических исследований – заявил, что эти сооружения – временные.

Но "зубы", выполненные россиянами, выглядят бестолково, потому что, кроме того, что их можно просто объехать. В распоряжении Вооруженных сил Украины есть техника, которая может раздвинуть эти "пирамидки", а также оружие, которое может их просто уничтожить,

– подчеркнул Мусиенко.

Олег Жданов – военный эксперт – заявил, что "оборонные линии" могут иметь лишь временные эффекты для продвижения украинских сил.

Заметьте – ВСУ ликвидировали подразделение оккупантов в Сватово: смотрите видео