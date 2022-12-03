Ситуация на Луганском направлении остается крайне напряженной – хотя и Вооруженные Силы уже достаточно близко к Кременной, однако путинские воины строят вторую линию фронта близ Старобельска, что может помешать продвижению нашей армии. Об этом подробно рассказал в эфире национального телемарафона глава Областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Почему Луганщина важна для России

По словам Гайдая, Россия начала дислоцировать свои подразделения возле Старобельска после "отрицательного наступления" на правом берегу Херсона. Кремлю важно не потерять регион, потому что там находится транспортная развязка, с помощью которой можно снабжать оружие и иметь тактическое преимущество на поле боя.

Туда (в Старобельск – 24 канал) как раз опрокидывают херсонские подразделения. Старобельск – логистический центр. Когда он будет деоккупирован, Вооруженные Силы будут иметь огневой контроль над всеми стратегическими дорогами Луганщины. Это понимает враг, поэтому как раз мощные боевые подразделения он направляет туда,

– сказал глава области.

Также Гайдай отметил, что российские военные стягивают в регион большое количество строительных материалов и расставляют так называемые "зубы дракона", что может, по их мнению, обеспечить эффективную вторую линию обороны.

Что такое "зубы дракона" Это бетонные конусы, которые используют россияне в качестве противотанковых заграждений с начала полномасштабного вторжения в Украину. Эксперты отмечают, что этот невзрывной метод обороны еще ни разу не показал своей эффективности во время этой войны.

Ситуация на Луганском направлении: актуальная информация

Военный обозреватель Константин Машовец уверен, что у Сватового для противника складывается "драматическая ситуация". Россияне делают все, чтобы не допустить успешного контрнаступления украинской армии в районе Старобельска и в целом по всей линии фронта в районе Сватового.

Для этого оккупанты в течение нескольких дней пытались проводить серию наступательных действий по следующим направлениям:

Куземовка – Новоселовское;

Коломыйчиха – Стельмаховка.

Безрезультатно россияне хотели оттеснить передовые подразделения ВСУ от дороги Р-07 на участке между Купянском и Сватовым.