Оккупанты сводят позиции прямо на КПП "Погар" на границе с Украиной

Продолжается девяностый день полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты пытаются укреплять границу в двух своих областях.

Об этом рассказали 24 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отметили, что на Северском направлении россияне усиливают прикрытие украино-российской границы в Брянской и Курской областях.

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Оккупанты пытаются помешать продвижению украинских защитников.

"Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска "Погар" и населенного пункта Случовск Брянской области", – сообщили в Генштабе.