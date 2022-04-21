Оккупанты в третий раз соврали о захвате Рубежного, – Гайдай об очередном российском фейке

Третий раз с начала войны россияне сообщают о "взятии" Рубежного. В Луганской ОВА говорят: на самом деле враг пробовал закрепиться, однако потерпел поражение.

Об этом в соцсетях написал глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что все сообщения о захвате оккупантами города – просто абсурдные.

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Враг хотел закрепиться в частях Рубежного, но это ему не удалось

Что действительно происходит в городе, еще утром рассказал украинский Генштаб. Оккупанты пытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпели поражение. Однако российское минобороны это не удержало от лжи.

Впервые этот населенный пункт перешел под контроль захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Вчера иностранные журналисты посетили Южный район Рубежного и также убедились во лжи России,

– объяснил Гайдай.

Глава ОВА отметил, что не удивится, если в ближайшее время российские пропагандисты в очередной раз заявят уже о четвертом "освобождении" Рубежного. Страна-фейк останавливаться не намерена, добавил Гайдай.

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