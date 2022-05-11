Оккупанты трижды ударили по Днепропетровской области из "Градов": есть разрушения

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. На этот раз они били из "Градов".

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты трижды обстреляли территорию Зеленодольской общины.

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Под обстрелом были два населенных пункта

Российские оккупанты попали из "Градов" по Зеленодольску и Великой Костромке. К счастью, никто не пострадал. Однако есть разрушения: Валентин Резниченко не уточнил, куда именно попали вражеские снаряды.

Враг трижды за сегодня обстрелял Зеленодольскую общину. Ценители "русского мира" били из "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целы,

– написал Валентин Резниченко.

Постоянные обстрелы Зеленодольской общины

Российские оккупанты не впервые стреляют по Зеленодольской общине, которая расположена на границе между Днепропетровской и Херсонской областями. Захватчики пытаются продвинуться ближе к Кривому Рогу, поэтому и цинично обстреливают ближайшие населенные пункты.

Стоит добавить, что в самом Зеленодольске расположена Криворожская ТЭС. Она также может быть одной из целей оккупантов.

За прошедшие сутки под утро, 10 мая, они били из артиллерии по Великой Костромке. Тогда также никто не пострадал. Были разрушения в жилых домах.

Аналогичная ситуация случилась 8 мая. Тогда вражеские снаряды попали на окраины той же Великой Костромки: несколько улиц остались без электричества.

Жители села целы и невредимы, сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Вся инфраструктура Днепропетровской области функционирует в штатном режиме,

– отмечал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

6 мая мирные жители Зеленодольской и Широкинской общин также были напуганы российскими обстрелами. Тогда, к счастью, тоже никто не пострадал. А вражеская ракета упала на поле в Покровской общине.

27 апреля россияне мощно обстреляли одно из предприятий энергетической инфраструктуры в Зеленодольске. Пострадал один работник – в результате взрыва ему посекло лицо стеклом. Мужчину оперативно госпитализировали. В тот же день оккупанты обстреляли еще села Марьянское и Великую Костромку.

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