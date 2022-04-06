Оккупанты убили уже 167 украинских детей: 279 получили ранения
Источник:Офис генерального прокурора
В результате полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 6 апреля пострадали по меньшей мере 446 детей. В общей сложности 167 погибли, а 279 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили на официальной странице Офиса генпрокурора в телеграме. Отмечается, что цифры не окончательные, ведь идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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Ужасная статистика погибших в результате войны детей
По данным Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало от полномасштабной войны в таких областях Украины:
- Киевская – 78;
- Донецкая – 81;
- Харьковская – 64;
- Черниговская – 49;
- Николаевская – 39;
- Луганская – 31;
- Запорожская – 22;
- Херсонская – 29;
- Сумская – 16;
- Житомирская – 15;
- город Киев – 16.
К слову, стало известно, что 25 марта в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка погибла 13-летняя девочка. Кроме того, 4 апреля, в результате обстрелов вооруженными силами России Авдеевки, в Донецкой области ранены двое малолетних детей.
Другие преступления России против украинских детей
В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что идет принудительный вывоз детей из Украины на территорию России. Из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр" в Мариуполе российские военные принудительно вывезли 12 детей, которые находились там на лечение.
Кроме того, мать и воспитательница детского дома семейного типа вместе с ее 8 детьми-воспитанниками были принудительно вывезены оккупантами из Мариуполя в Саранск, что в России.
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