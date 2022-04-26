Оккупанты убили уже 217 украинских детей: почти 400 получили ранения

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты убили уже 217 украинских детей. Это только официальные данные. Пострадавших может быть гораздо больше.

Известно, что 391 ребенок получил ранения, а в целом пока известно о 608 пострадавших.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа относительно их установления в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, – отмечают в Офисе генпрокурора.

В каких областях пострадали дети

Донецкая область – 127.

Киевская область – 114.

Харьковская область – 93.

Черниговская область – 66.

Херсонская область – 44.

Николаевская область – 43.

Луганская область – 37.

Запорожская область – 27.

Сумская область – 17.

Киев – 16.

Житомирская область – 15.

В частности, 25 апреля российские оккупанты обстреляли жилые дома в Лимане Донецкой области. Там погибли двое детей 9 и 13 лет.

В Офисе генпрокурора добавили, что за все время вторжения Россия повредила уже 1508 учебных заведений. 102 из них полностью уничтожены.

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