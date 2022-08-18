Оккупанты ударили из РСЗО по Запорожью: попали в объект инфраструктуры

Ночью сразу после объявления воздушной тревоги раздались взрывы в Запорожье. Оккупанты атаковали город с помощью реактивных систем залпового огня.

россияне попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

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Последствия удара

Оккупанты атаковали около 3:00. В объект инфраструктуры попали 4 российские ракеты. россияне открыли огонь из Васильевского района области.

Сам объект подвергся незначительным разрушениям. По предварительным данным пострадавших нет. Однако информацию уточняют.

Ночь и утро в Запорожской области неспокойные – по состоянию на 9:10 в области уже шестой раз за день объявили воздушную тревогу. Интервал между 5 и 6 тревогами – 3 минуты.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину

Ночью оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы области. В последнем 15 снарядов из ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы. Из-за этого повреждены 15 домов, школа, машины, магазины и храм. Пострадала женщина – она сейчас в больнице.

В Зеленодольской общине в Криворожском районе до тысячи человек остались без света из-за вражеских обстрелов.

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