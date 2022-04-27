На этих объектах никогда не было военных, отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Читайте также Россияне хотят наступать на Кривой Рог, но потеряли 70 военных и склад боеприпасов

Он добавил, что оккупанты проводят тактику выжженной земли. Днем захватчики обстреливали населенные пункты на границе Херсонской области и Криворожского района. Трижды обстреляли кассетными снарядами Большую Кострому. Жертв нет.

Какая ситуация в Кривом Роге

По словам Вилкула, ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе находится под полным контролем ВСУ и военной администрации. Ближайшие точки боевых столкновений – 50 километров от города и дальше.

Россияне хотят наступать на Кривой Рог

Накануне Вилкул предупредил, что Россия хочет наступать на Кривой Рог из Херсона. Однако добавил, что город готов к защите.

Советник главы ОП Алексей Арестович тоже подчеркнул, что у оккупантов ничего не получится – убьются об оборону и все.

Кстати – Гармаш: Россия усилит наступление на юге и востоке: