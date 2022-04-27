На цих об'єктах ніколи не було військових, наголосив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

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Він додав, що окупанти проводять тактику випаленої землі. Вдень загарбники обстрілювали населені пункти на кордоні Херсонської області та Криворізького району. Тричі обстріляли касетними снарядами Велику Кострому. Жертв немає.

Яка ситуація в Кривому Розі

За словами Вілкула, ситуація у Кривому Розі та Криворізькому регіоні перебуває під повним контролем ЗСУ та військової адміністрації. Найближчі точки бойових зіткнень – 50 кілометрів від міста і далі.

Росіяни хочуть наступати на Кривий Ріг

Напередодні Вілкул попередив, що Росія хоче наступати на Кривий Ріг з Херсонщини. Однак додав, що місто готове до захисту.

Радник глави ОП Олексій Арестович теж наголосив, що в окупантів нічого не вийде – уб'ються в оборону і все.

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