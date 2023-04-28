Так, оккупанты наладили модификацию этих ракет. Об этом в эфире телемарафона заявил нардеп, член парламентского комитета по обороне и разведке Давид Арахамия, информирует 24 Канал.

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По словам Арахамии, россияне модифицируют ракеты, чтобы проверить, как с ними будут справляться новые системы ПВО. К примеру, Patriot.

Кстати, у спикера Воздушных сил Юрия Игната спрашивали, использовали ли ночью Patriot, поскольку накануне сообщили, что второй дивизион этих ЗРК уже в работе. Однако Игнат подчеркнул, что об использовании определенных систем никогда не сообщают, чтобы этим не мог воспользоваться враг.

Министр обороны Алексей Резников также заявил, что не может подтвердить или опровергнуть использование западного вооружения, ведь если эта информация станет публичной, станет известно местонахождение комплексов.

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