Так, окупанти налагодили модифікацію цих ракет. Про це в ефірі телемарафону заявив нардеп, член парламентського комітету з оборони та розвідки Давид Арахамія, передає 24 Канал.
До речі Удар по багатоповерхівці в Умані: кількість жертв зросла до понад 20
За словами Арахамії, росіяни модифікують ракети, аби перевірити, як з ними справлятимуться нові системи ППО. Наприклад, Patriot.
До речі, в речника Повітряних сил Юрія Ігната запитували, чи використовували вночі Patriot, оскільки напередодні повідомили, що другий дивізіон цих ЗРК вже в роботі. Однак Ігнат наголосив, що про використання певних систем ПП ніколи не повідомляють, аби цим не міг скористатись ворог.
Масована ракетна атака: що відомо
- Вночі 28 квітня росіяни випустили по Україні 23 крилатих ракети Х-101/Х-555. Російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря.
- Вони влучили у багатоповерхівку в Умані. Вже відомо про 19 загиблих, хоча рятувальна операція триває.
- Крім того влучання були у Дніпрі. Загинула молода мама та її маленька донечка.
- Також уламки ракети впали на будинок в місті Українка на Київщині. Постраждала дитина.