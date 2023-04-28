Так, окупанти налагодили модифікацію цих ракет. Про це в ефірі телемарафону заявив нардеп, член парламентського комітету з оборони та розвідки Давид Арахамія, передає 24 Канал.

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За словами Арахамії, росіяни модифікують ракети, аби перевірити, як з ними справлятимуться нові системи ППО. Наприклад, Patriot.

До речі, в речника Повітряних сил Юрія Ігната запитували, чи використовували вночі Patriot, оскільки напередодні повідомили, що другий дивізіон цих ЗРК вже в роботі. Однак Ігнат наголосив, що про використання певних систем ПП ніколи не повідомляють, аби цим не міг скористатись ворог.

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