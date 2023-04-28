Фото мешканки цього будинку, в квартиру якої внаслідок нічної атаки потрапила частина ракети, масово розповсюдили в мережі. Наразі Київська ОВА надає всю необхідну допомогу постраждалим.

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На Київщині уламок ракети пошкодив багатоповерхівку

Вночі 28 квітня уламок ракети потрапив в один з багатоповерхових будинків у місті Українка, що розташоване у Київській області. За повідомленнями очільника обласної військової адміністрації, ракета була перехоплена силами протиповітряної оборони.



Наслідки нічної атаки на Київщині / Фото Sky News

У відомстві також повідомили, що загиблих у місті внаслідок атаки немає, однак 2 людини отримали поранення. Постраждалу дівчинку направили в лікарню Охматдит.



Уламок ракети пошкодив будинок в Українці / Фото Sky News

Згодом стало відомо, що ракета пошкодила квартири на 5 та 6 поверсі будинку. Крім того, один з уламків ракет потрапив на балкон місцевої жительки. В інтернеті ширять її фото, де вона стоїть з частиною ракети біля розбитого вікна.



Уламок ракети потрапив до квартири жительки Українки / Фото Sky News

В ОВА розповіли, що буде з пошкодженим будинком

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що мешканцям будинку надали всю необхідну допомогу.



Голова Київської ОВА приїхав в Українку / Фото Руслана Кравченка

Зараз відомство розв'язує питання щодо забезпечення мешканців постраждалих квартир тимчасовим житлом. Також очільник місцевої ОВА закликав якнайшвидше почати відновлювальні робити.

Поставив завдання розпочати демонтаж фасаду пошкодженої частини будинку та оперативно розпочати капітальний ремонт пошкоджених квартир та будинку,

– розповів Кравченко.



Представники Київської ОВА побачили наслідки ракетного удару в Українці / Фото Руслана Кравченка

Наостанок Руслан Кравченко запевнив, що тримає ситуацію на особистому контролі, а також подякував Збройним силам України за професійну роботу.

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