Фото жительницы этого дома, в квартиру которой в результате ночной атаки попала часть ракеты, массово распространилась в сети. Киевская ОВА оказывает всю необходимую помощь пострадавшим.

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В Киевской области обломок ракеты повредил многоэтажку

Ночью 28 апреля обломок ракеты попал в один из многоэтажных домов в Украинке, расположенном в Киевской области. По сообщениям главы областной военной администрации, ракета была перехвачена силами противовоздушной обороны.



Последствия ночной атаки в Киевской области / Фото Sky News

В ведомстве также сообщили, что погибших в городе в результате атаки нет, однако 2 человека получили ранения. Пострадавшую девочку направили в больницу Охматдет.



Обломок ракеты повредил дом в Украине / Фото Sky News

Позже стало известно, что ракета повредила квартиры на 5 и 6 этаже дома. Кроме того, один из обломков ракет попал на балкон местной жительницы. В интернете распространяются ее фото, где она стоит с частью ракеты у разбитого окна.



Обломок ракеты попал в квартиру жительницы Украинки / Фото Sky News

В ОВА рассказали, что будет с поврежденным домом

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что жильцам дома оказали всю необходимую помощь.



Глава Киевской ОВА приехал в Украинку / Фото Руслана Кравченко

Сейчас ведомство решает вопрос обеспечения жителей пострадавших квартир временным жильем. Также глава местной ОВА призвал как можно быстрее начать восстановительные работы.

Поставил задачу начать демонтаж фасада поврежденной части дома и оперативно начать капитальный ремонт поврежденных квартир и дома,

– рассказал Кравченко.



Представители Киевской ОВА увидели последствия ракетного удара в Украинке / Фото Руслана Кравченко

Напоследок Руслан Кравченко заверил, что держит ситуацию на личном контроле, а также поблагодарил Вооруженные силы Украины за профессиональную работу.

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