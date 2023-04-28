Об этом 24 Каналу рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов. По его словам, это первый массированный ракетный обстрел, начиная с 9 марта, если не учитывать атаки дронами-камикадзе Shahed-136.

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Какие последствия обстрела

По предварительной информации, враг нанес удары с самолетов стратегической авиации. Поэтому это могут быть ракеты Х-101 и Х-555. Тип беспилотников тоже устанавливают.

Пока нет информации о жертвах и пострадавших среди населения. Известно, что обломки перебили локальную линию электросетей в Оболонском районе, а также повредили дорожное укрытие. Там уже работают соответствующие службы.

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Шаманов поблагодарил военных из ПВО за хорошую работу. А также призвал киевлян не игнорировать воздушную тревогу, ведь Киев по-прежнему остается одним из объектов атак врага.

Трудно проследить логику маньяка-психопата. Трудно понять, почему сейчас и таким типом ракет решили атаковать. Главное – ходить в укрытие. Ведь столица по сей день является одним из объектов атак врага. Обязательно нужно идти в укрытие, чтобы сохранить себе жизнь,

– подчеркнул Шаманов.

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