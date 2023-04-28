Про це 24 Каналу розповів речник КМВА Михайло Шаманов. За його словами, це перший масований ракетний обстріл, починаючи з 9 березня, якщо не враховувати атаки дронами-камікадзе Shahed-136.

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Які наслідки обстрілу

За попередньою інформацією, ворог завдав ударів з літаків стратегічної авіації. Тому це можуть бути ракети Х-101 та Х-555. Тип безпілотників також встановлюють.

Наразі немає інформації про жертв та постраждалих серед населення. Відомо, що уламки перебили локальну лінію електромереж в Оболонському районі, а також пошкодили дорожнє укриття. Там вже працюють відповідні служби.

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Шаманов подякував військовим з ППО за хорошу роботу. А також закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу, адже Київ досі залишається одним з об'єктів атак ворога.

Важко простежити логіку маніяка-психопата. Важко зрозуміти, чому зараз і таким типом ракет там вирішили атакувати. Головне – ходити в укриття. Адже столиця досі є одним з об'єктів атак ворога. Обов'язково потрібно йти в укриття, щоб зберегти собі життя,

– підкреслив Шаманов.

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