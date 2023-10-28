Оккупанты ударили по центру Херсона: есть разрушения в частном секторе, один человек ранен

В Херсоне в ночь на 28 октября прогремели несколько взрывов. По словам местных властей, россияне ударили по городу с левого берега.

Об этом в своем телеграме сообщил Роман Мрочко, начальник Херсонской МВА. Соответствующее сообщение он опубликовал после 5:30.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Мрочко написал, что в результате российской атаки, к сожалению, есть разрушение в частном секторе Херсона, а именно в Корабельном районе. Там возникло несколько пожаров. Зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсона.

Есть одна раненая. 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Будьте осторожны!

– призвал Мрочко.

​​​ Он также отметил, что ей оказывают медицинскую помощь.

Стоит отметить, что в ночь на 28 октября в Херсонской области несколько раз звучали сирены. Воздушную тревогу объявляли перед полуночью – в 23:31. Об отбое объявили в 23:54. Затем опасность для жителей региона продолжалась с 01:07 до 01:30, с 01:57 до 2:33, а также с 4:20 до 4:53.

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