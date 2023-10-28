Оккупанты ударили по центру Херсона: есть разрушения в частном секторе, один человек ранен
Источник:Роман Мрочко
В Херсоне в ночь на 28 октября прогремели несколько взрывов. По словам местных властей, россияне ударили по городу с левого берега.
Об этом в своем телеграме сообщил Роман Мрочко, начальник Херсонской МВА. Соответствующее сообщение он опубликовал после 5:30.
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Что известно о жертвах и пострадавших
Мрочко написал, что в результате российской атаки, к сожалению, есть разрушение в частном секторе Херсона, а именно в Корабельном районе. Там возникло несколько пожаров. Зафиксировано 15 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсона.
Есть одна раненая. 80-летняя женщина получила травмы головы и сотрясение мозга. Будьте осторожны!
– призвал Мрочко.
Он также отметил, что ей оказывают медицинскую помощь.
Стоит отметить, что в ночь на 28 октября в Херсонской области несколько раз звучали сирены. Воздушную тревогу объявляли перед полуночью – в 23:31. Об отбое объявили в 23:54. Затем опасность для жителей региона продолжалась с 01:07 до 01:30, с 01:57 до 2:33, а также с 4:20 до 4:53.
Оккупанты активно обстреливают Херсон
- За прошедшие сутки, 27 октября, с 9.45 до 18.30 российские оккупационные войска ранили 8 жителей Херсона. Самому молодому из них – 36 лет. Мужчина получил травмы во время атаки врага по Днепровскому району города. Самой старшей из пострадавших – 83. Она травмировалась из-за удара врага по центру города.
- Кроме этого, за минувшие сутки враг совершил 90 обстрелов Херсонщины. Россияне выпустили 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, один из них – ракетный. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.