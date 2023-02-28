Об этом сообщил глава Донецкой ОВА. Павел Кириленко подчеркнул, что это осознанный и циничный удар врага по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий.
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Россияне убили спасателя, еще нескольких – ранили
Глава ОВА рассказал, что россияне ударили по Святогорску ночью. Оккупанты попали в часть ГСЧС.
По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это – осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий.
– подчеркнул Кириленко.
Оккупанты обстреляли Святогорск / Фото с телеграма Кириленко, ГСЧС Украины
Позже в ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки в Краматорском районе Донецкой области произошло попадание в пожарно-спасательную часть.
К сожалению, вражеская ракета унесла жизнь нашего коллеги – младшего сержанта службы гражданской защиты, фельдшера спасательного отделения Александра Цуркана,
– сообщили в ГСЧС.
Александр Цуркан погиб в результате российских обстрелов / ГСЧС
Также рассказали, что здание пожарного депо получило повреждения. Кроме того, выведены из строя авто спасателей, в том числе те, которые используются для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.
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В Хмельницком погибли два спасателя
- Ночью 27 февраля оккупанты атаковали Хмельницкий иранскими дронами-камикадзе. Последствия вражеских ударов ликвидировали спасатели. Однако российские террористы ударили еще раз.
- К сожалению, командир отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части Владислав Дворак погиб на месте. Ему был всего 21.
- Позже в больнице умер еще один спасатель – 31-летний Сергей Севрук.