Про це повідомив очільник Донецької ОВА. Павло Кириленко наголосив, що це усвідомлений і цинічний удар ворога по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.
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Росіяни вбили рятувальника, ще кількох – поранили
Голова ОВА розповів, що росіяни вдарили по Святогірську вночі. Окупанти поцілили у частину ДСНС.
За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій,
– підкреслив Кириленко.
Окупанти обстріляли Святогірськ / Фото з телеграму Кириленка, ДСНС України
Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.
На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги – молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана,
– повідомили у ДСНС.
Олександр Цуркан загинув внаслідок російського обстрілу / ДСНС
Також розповіли, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень. Окрім того, виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини.
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У Хмельницькому загинули два рятувальники
- Вночі 27 лютого окупанти атакували Хмельницький іранськими дронами-камікадзе. Наслідки ворожих ударів ліквідовували рятувальники. Однак російські терористи вдарили ще раз.
- На жаль, командир відділення 1 Державної пожежно-рятувальної частини Владислав Дворак загинув на місці. Йому було всього 21.
- Згодом у лікарні помер ще один рятувальник – 31-річний Сергій Севрук.