Про це повідомив очільник Донецької ОВА. Павло Кириленко наголосив, що це усвідомлений і цинічний удар ворога по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

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Росіяни вбили рятувальника, ще кількох – поранили

Голова ОВА розповів, що росіяни вдарили по Святогірську вночі. Окупанти поцілили у частину ДСНС.

За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це – усвідомлений і цинічний удар не по військових, а по тих, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій,

– підкреслив Кириленко.

Окупанти обстріляли Святогірськ / Фото з телеграму Кириленка, ДСНС України

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області сталося влучання у пожежно-рятувальну частину.

На жаль, ворожа ракета забрала життя нашого колеги – молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана,

– повідомили у ДСНС.

Олександр Цуркан загинув внаслідок російського обстрілу / ДСНС

Також розповіли, що будівля пожежного депо зазнала пошкоджень. Окрім того, виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою!

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