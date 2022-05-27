Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть разрушения, спасатели разбирают завалы

Российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Известно о разрушениях в результате вражеского удара. Сейчас на месте происшествий работают спасатели, которые разбирают завалы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он подчеркнул, что в области неспокойными были и ночь, и утро.

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Под завалами ищут людей

Валентин Резниченко отметил, что по Днепропетровщине было несколько "прилетов". В результате вражеских ударов зафиксировали серьезные разрушения. На месте сейчас работают спасатели. Они занимаются разборкой завалов, а также поиском людей.

Отметим, что в Днепропетровской области воздушная тревога прозвучала около 03:18. А уже в 04:20 корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в Днепре.

Важно! В Украине до сих пор высокий риск ракетных ударов. Поэтому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Как только прозвучала сирена – немедленно отправляйтесь в укрытие. Это может спасти вам жизнь.

Если же вы стали свидетелем вражеского прилета, то ни в коем случае не снимайте место попадания. Более того, никогда не публикуйте фото и видео в социальных сетях, а также не отправляйте во всяческие паблики. Не становитесь корректировщиком огня врага.

Россияне регулярно атакуют Днепропетровщину

В ночь на 26 мая российские военные обстреляли Криворожский район. Под вражеский огонь попала Апостоловская община. Тогда глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук сообщил, что захватчики попали в поля. К счастью, обошлось без пострадавших.

24 мая враг нанес ракетный удар уже по Синельниковскому району. Кроме того, границы области российские военные атаковали из "Градов", а также минометов.

В тот же день оккупанты открыли огонь по Зеленодольской общине из "Ураганов". Вражеский снаряд прилетел и в Большую Костромку. А в Павлоградском районе захватчики попали в поле. Известно и о разрушении железнодорожной инфраструктуры.

Накануне, 23 мая, власти Днепра сообщили о сразу трех вражеских "прилетах". В результате вражеской атаки разрушения получила железная дорога, а также контактная сеть. Кроме того, повреждены крыши в 12 домах, а также выбиты окна.

К слову, по Апостоловской общине бьют регулярно. Ранее ее атаковали из "Ураганов". Под атаку попали села Малая Костромка, а также Анновка.

Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул отметил, что по области оккупанты бьют из РСЗО, ствольной артиллерии, танков, а также минометов.

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