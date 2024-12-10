Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует 24 Канал.

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"По предварительным данным, враг нанес ракетный удар. На данный момент известно о пяти пострадавших. Детали выясняются," – отметил он.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Информация относительно масштаба разрушений и состояния пострадавших будет обновляться.

Синегубов уточнил, что попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские авто.

Враг нанес поторные удары

По состоянию на 10:25 в ОВА сообщили, что оккупанты нанесли повторные удары, а количество пострадавших в результате атаки – возросло.

"Количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Зафиксированы повторные удары", – отметил Синегубов.