Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує 24 Канал.

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"За попередніми даними, ворог завдав ракетного удару. На цей момент відомо про п’ятьох постраждалих. Деталі з'ясовуються," – зазначив він.

На місці події працюють рятувальники та медики. Інформація щодо масштабу руйнувань і стану постраждалих буде оновлюватися.

Синєгубов уточнив, що влучання зафіксували біля банківської установи, пошкоджені інші нежитлові будівлі, цивільні авто.

Ворог завдав поторних ударів

Станом на 10:25 в ОВА повідомили, що окупанти завдали повторних ударів, а кількість постраждалих унаслідок атаки – зросла.

"Кількість постраждалих збільшилася до восьми людей. Зафіксовано повторні удари", – зазначив Синєгубов.