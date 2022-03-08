Оккупанты ударили по Калиновке: спасатели уже локализовали пожар
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты обстреляли Калиновку. Из-за этого загорелись складские помещения, однако спасателям удалось локализовать пожар.
В селе Калиновка Броварского района загорелись почти 2 тысячи квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.
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Тушение пожара продолжалось более часа. Спасателям удалось погасить половину территории возгорания и локализовать огонь.
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, пожар возник в результате падения сбитой крылатой ракеты. Геращенко заявил, что украинской ПВО удалось сбить ракету "Калибр".
Пожар в Калиновке: Фото из телеграма Антона Греащенко
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