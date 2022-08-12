оккупанты ударили по частному сектору

О последствиях очередных обстрелов Краматорска вечером 12 августа рассказал краматорский городской голова Александр Гончаренко. Он коротко написал, что по Краматорску снова нанесли удар.

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Целью российских оккупантов в очередной раз стал частный сектор. По предварительной информации, как сообщил Александр Гончаренко, в результате обстрела есть жертвы.

россияне ночью обстреляли Краматорск

Обстрелы в прифронтовом Краматорске не утихают. Ночью 12 августа россияне снова обстреляли город, ударив по частному сектору. Александр Гончаренко сообщал, что оккупанты нанесли 11 ракетных ударов.

В результате обстрела разрушениям подверглись дома в частном секторе. В то же время, информации о пострадавших не было.

Также враг обстрелял Краматорск 11 августа. Во время атаки оккупанты применили зенитные ракеты типа С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку размером в 4 метра в ширину и полтора метра в глубину.

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Из-за обстрелов три дома получили повреждения. Местные жители рассказали, что мощные обстрелы произошли около 4 утра.

Добавим, что вечером 12 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Краматорском направлении были зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звановки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка.

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