Удар по пиццерии в Краматорске: количество погибших и пострадавших снова выросло
Источник:Андрей Ермак
Российские оккупанты вечером 27 июня нанесли террористический удар по Краматорску. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Игорь Клименко рассказал, что российские оккупанты прицельно нанесли удар по местам скопления людей. Глава ОВА Павел Кириленко заявил, что враг попал в частный сектор и пиццерию.
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Что известно о погибших и пострадавших
Сначала сообщалось о двух погибших. Впоследствии количество жертв возросло до 3 человек. Кроме того, выросло количество пострадавших. Об этом заявил Андрей Ермак – глава Офиса Президента.
В Краматорске по состоянию на данный момент известно о трех погибших гражданских в результате российского ракетного удара. Также 25 человек получили ранения. Из них – один ребенок. Среди пострадавших – трое иностранцев,
– говорится в сообщении.
Клименко рассказал, что сейчас идет разбор завалов. По данным МВД, там еще могут находиться люди.
Кроме того, Ермак подчеркнул, что вторая вражеская ракета попала в село Беленькое вблизи Краматорска Донецкой области. Пока неизвестно, какие последствия удара.