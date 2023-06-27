Удар по пиццерии в Краматорске: количество погибших и пострадавших снова выросло

Российские оккупанты вечером 27 июня нанесли террористический удар по Краматорску. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Игорь Клименко рассказал, что российские оккупанты прицельно нанесли удар по местам скопления людей. Глава ОВА Павел Кириленко заявил, что враг попал в частный сектор и пиццерию.

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Что известно о погибших и пострадавших

Сначала сообщалось о двух погибших. Впоследствии количество жертв возросло до 3 человек. Кроме того, выросло количество пострадавших. Об этом заявил Андрей Ермак – глава Офиса Президента.

В Краматорске по состоянию на данный момент известно о трех погибших гражданских в результате российского ракетного удара. Также 25 человек получили ранения. Из них – один ребенок. Среди пострадавших – трое иностранцев,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память!

Клименко рассказал, что сейчас идет разбор завалов. По данным МВД, там еще могут находиться люди.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что вторая вражеская ракета попала в село Беленькое вблизи Краматорска Донецкой области. Пока неизвестно, какие последствия удара.