Оккупанты ударили по Марьинке фосфорными боеприпасами
Россия беспощадно обстреливает Марьинку, расположенную под Донецком. В ночь на 30 марта оккупанты не только нанесли авиаудар, но и сбросили на город фосфорные боеприпасы.
Оккупанты уже не впервые используют запрещенные фосфорные боеприпасы против Украины. Сейчас от химических атак больше всего страдают населенные пункты Донбасса, расположенные вблизи линии разграничения.
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Россия обстреливает Донбасс фосфорными боеприпасами
Так, ранее российская армия обстреляла фосфорными боеприпасами Попасную в Луганской области. Недавно захватчики применили это химическое оружие в Авдеевке, а теперь ударили им и по Марьинке, что в Донецкой области.
Об этом сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Ситуация в регионе сложная. Ночью россияне обстреляли практически все населённые пункты вдоль линии разграничения. В Марьинке сегодня были использованы фосфорные боеприпасы, также был авиаудар по городу. По городам линии разграничения била тяжелая артиллерия,
– подчеркнул Кириленко.
Кроме того, оккупанты не прекращают обстрелы Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и их пригородов. Под прицелом россиян и Очеретинская община.
В результате вражеских обстрелов в населенных пунктах Донбасса возникли пожары. Разрушена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие среди мирных жителей. В Мариуполе ситуация остается критической, подытожил Кириленко.
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