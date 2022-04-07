Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам: известно уже о 4 погибших
Источник:фейсбук Николая Лукашука
4 апреля агрессор совершил очередную атаку одного из населенных пунктов Криворожского района. Оккупанты целились и по гражданской инфраструктуре, в частности под обстрел попал жилищный сектор в селе.
Пока известно, что четыре человека погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Атака по Синельниковскому и Криворожскому районам
По словам Лукашука, поскольку границы Днепропетровщины надежно защищены, оккупанты цинично стреляют по мирным жителям и гражданским объектам с воздуха.
Так, в течение дня было произведено три обстрела на территории области. В частности, российские войска ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам. Сейчас известно, что четыре человека погибли, семь человек получили ранения, а двое граждан пропали без вести.
Все жертвы – это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти. Затем оккупанты атаковали с воздуха и убили гражданских людей,
– отметил Лукашук.
Кроме того, один человек пострадал в результате ракетного удара в Кривом Рогу.
Глава Днепропетровского областного совета поблагодарил всех защитников, которые сдерживают врага и дают ему достойный отпор.