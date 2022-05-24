Оккупанты украли свинью в украинском селе, но ВСУ не дали им доехать на обед

Рашисты продолжают мародерить украинские хозяйства. Правда, насладиться краденым выходит далеко не у всех захватчиков.

Украинские герои продолжают сокращать количество личного состава и боевой техники русских оккупантов. Враг терпит потери по всей линии фронта.

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Уничтожение кафиров на юге

Как сообщил Андрей Белецкий, силы первого батальона ССО "Азов" нанесли удар российским оккупантам на Юге. Интересно, что решисты готовились не к бою, а к обеду.

В одном из сел они украли свинью, которую привязали к своей БМП-3. Они надеялись полакомиться шашлыком, но наши бойцы несколько подкорректировали сценарий их будущего.

Ситуация на Юге

Российские корабли продолжают блокировать судоходство в Черном море. Также они угрожают ракетными обстрелами мирным украинским городам. Впрочем, производить высадку десанта они пока не планируют – на острове Змеиный работы по установке прикрытия еще продолжаются, а без него решители боятся приближаться к берегам Украины, чтобы не повторить судьбу крейсера "Москва".

В оккупированном Херсоне россияне продолжают террор мирных украинцев и попытки навязать свои правила. Героические украинцы сопротивляются и делают все возможное, чтобы не подыгрывать врагу. Также известно, что решисты продолжают мародерить все, что видят, и отправлять награбленное в аннексированный Крым.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Украина готова возобновить переговоры с делегацией российских оккупантов. Для этого рашисты должны выполнить одно условие – покинуть все территории, захваченные ими после 24 февраля. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал японским журналистам.

Российские кафиры лгут о том, что замедляют темпы наступления, чтобы не "вредить мирному населению". На самом же деле им не удается прорвать оборону наших защитников и защитниц, а о мирных украинцах рашисты "заботятся" безумными артиллерийскими обстрелами и бомбардировками. Врагу приходится сбавлять интенсивность наступательных действий, чтобы сохранить остатки своих сил.

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