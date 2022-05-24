Українські герої продовжують скорочувати кількість особового складу та бойової техніки російських окупантів. Ворог зазнає втрат по всій лінії фронту.

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Знищення окупантів на Півдні

Як повідомив Андрій Білецький, сили першого батальйону ССО "Азов" завдали удару російським окупантам на Півдні. Цікаво, що рашисти готувалися не до бою, а до обіду.

В одному із сіл вони вкрали свиню, яку прив'язали до своєї "БМП-3". Вони сподівалися поласувати шашликом, але наші бійці дещо підкоригували сценарій їхнього майбутнього.

Ситуація на Півдні

Російські кораблі продовжують блокувати судноплавство у Чорному морі. Також вони загрожують ракетними обстрілами мирним українським містам. Втім, здійснювати висадку десанту вони наразі не планують – на острові Зміїний роботи із встановлення прикриття ще тривають, а без нього рашисти бояться наближатися до берегів України, щоб не повторити долю крейсера "Москва".

В окупованому Херсоні росіяни продовжують терор мирних українців та спроби нав'язати свої правила. Героїчні українці чинять опір та роблять усе можливе, щоб не підігравати ворогу. Також відомо, що рашисти продовжують мародерити усе, що бачать, та відправляти награбоване до анексованого Криму.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Україна готова відновити переговори з делегацією російських окупантів. Для цього рашисти мають виконати одну умову – покинути усі території, які вони захопили після 24 лютого. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав японським журналістам.

Російські окупанти брешуть про те, що сповільнюють темпи наступу, аби не "нашкодити мирному населенню". Насправді ж їм не вдається прорвати оборону наших захисників та захисниць, а про мирних українців рашисти "піклуються" шаленими артилерійськими обстрілами та бомбардуваннями. Ворогу доводиться зменшувати інтенсивність наступальних дій, щоб зберегти залишки своїх сил.

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