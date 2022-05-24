Як пояснив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, ніякої "зради" у відступі наших ЗСУ зі Світлодарська та Миронівського немає.

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Андрусів наголосив, що Збройні Сили України використовують маневровну оборону. Це означає, що наші бійці не тримаються за конкретні населені пункти, а прагнуть завдавати ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил.

Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не мають стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Метою було уникнути можливого оточення і значних втрат. Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради,

– зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що ситуація на Донбасі зараз важка, але не критична. Наших сил станом на зараз достатньо.

Окупанти захопили Світлодарськ

Вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська, що у Донецькій області, та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації. Цю інформацію журналістам підтвердив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко. Вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

Жителі повідомили, що великої присутності окупантів не бачать – ходять невеликі групи по 5 людей. 23 травня росіяни захопили сусіднє селище Миронівський.

Яка ситуація на фронті станом на вечір 24 травня