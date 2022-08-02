Соответствующую информацию местным телеграм-каналам сообщили 1 августа. Стоит вспомнить, что оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне.
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россияне захватили известную херсонскую баржу
В акватории Днепра отмечена деятельность российских военных. Они похитили 2 судна на "Нибулоне" и транспортируют их буксирами в направлении Херсона,
– говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала, вероятно, речь о сухогрузе или барже. Также известно, что российские оккупанты уже несколько ночей подряд суетятся в Херсонском морском порту.
"Видимо, решили освоить "корабл**ское дело", – иронизировали в телеграм-канале.
россияне захватили украинскую технику в Херсоне / Фото из телеграм-канала
Кратко о воровстве оккупантов
- российские оккупанты захватили верфь Новинского в Херсоне. Работников там не было, однако находилось турецкое судно с экипажем. Его судьба неизвестна.
- В начале июля враги захватили общежития Херсонского университета. К сожалению, захватчики выгнали студентов и аспирантов.
- В то же время российские наемники провели рейд по захвату зданий в Херсоне. Они захватили водоканал, пенсионный фонд, банк.
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