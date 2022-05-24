Россия держит в Черном море группу военных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами. Именно из них и наносят ракетные удары по территории Украины. Но как уже было доказано, сами корабли тоже цель. И у украинской армии уже есть необходимый удачный опыт их ликвидации – крейсер "Москва" покоится на дне Черного моря.

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Это заставляет российских захватчиков больше внимания уделять именно противовоздушной обороне кораблей. Ведь крейсер "Москва" отвечал за это, когда на борту были необходимые радары и вооружения. После его затопления уязвимость кораблей черноморского флота России к ракетным ударам значительно выросла.

Как и достаточно высока вероятность ракетных ударов по другим российским военным объектам на юге Украины, находящимся под российской оккупацией.

Именно поэтому на северо-западной части оккупированного Крыма российские войска разместили два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400. Это новый российский зенитно-ракетный комплекс, который может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 380 км. Хотя россияне хвастались испытанием и дальнобойными ракетами, которые способны поражать цели на максимальном расстоянии 400 километров и высоте до 185 километров.

Таким образом, этот зенитно-ракетный комплекс позволяет россиянам осуществлять противовоздушную оборону в северо-западной акватории Черного моря и дальше блокировать украинские порты.

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Укрепляют свои позиции оккупанты и на острове Змеиный, куда тоже доставляют средства противовоздушной обороны. Еще раньше украинская разведка зафиксировала, как россияне перекинули туда комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". Разведчики не исключали вариант, что там могут разместить и ракетные комплексы, которые будут способны обстреливать не только Украину.

О переброске сил ПВО на остров Змеиный подтвердил депутат и член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский. По его данным, оккупанты там также разместили системы радиоэлектронной борьбы и часть флота.