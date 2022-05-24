Росія тримає у Чорному морі групу військових кораблів, які оснащені крилатими ракетами. Саме з них і завдають ракетних ударів по території України. Але як вже було доказано, самі кораблі є теж ціллю. І українська армія вже має необхідний вдалий досвід їх ліквідації – крейсер "Москва" спочиває на дні Чорного моря.

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Це змушує російських загарбників більше уваги приділяти саме протиповітряній обороні кораблів. Адже крейсер "Москва" відповідав за це, коли на борту мав необхідні радари та озброєння. Після його затоплення вразливість кораблів чорноморського флоту Росії до ракетних ударів значно зросла.

Як і доволі висока ймовірність ракетних ударів по інших російських військових об'єктам на півдні України, які перебувають під російською окупацією.

Саме тому на північно-західній частині окупованого Криму російські війська розмістили два додаткових зенітних ракетних дивізіони С-400. Це новітній російський зенітно-ракетний комплекс, який може вражати аеродинамічні цілі на відстані до 380 кілометрів. Хоча росіяни вихвалялися випробуванням і далекобійних ракет, які здатні вражати цілі на максимальній відстані 400 кілометрів та висоті до 185 кілометрів.

Таким чином цей зенітно-ракетний комплекс дає зможу росіянам здійснювати протиповітряну оборону в північно-західній акваторії Чорного моря і далі блокувати українські порти.

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Зміцнюють свої позиції окупанти й на острові Зміїний, куди теж доставляють засоби протиповітряної оборони. Ще раніше українська розвідка зафіксувала, як росіяни перекинули туди комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2". Розвідники не відкидали варіант, що там можуть розмістити й ракетні комплекси, які будуть здатні обстрілювати не лише Україну.

Про перекидання сил ППО на острів Зміїний підтвердив депутат та член Комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. За його даними, окупанти там також розмістили системи радіоелектронної боротьби та частину флоту.