Оккупанты уменьшили количество наступлений и атак в направлении Белогоровки, – Гайдай

По состоянию на 24 января ситуация в Луганской области тяжелая, но полностью контролируемая Вооруженными Силами Украины. Наши защитники мощно дают отпор российским оккупантам.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас оккупанты уменьшили количество наступлений на одном из направлений.

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Какая ситуация в Луганской области

Как рассказал Гайдай, в направлении Белогоровки сейчас наблюдается уменьшение количества наступлений захватчиков и попыток атаковать украинские позиции. Однако обстрелы продолжаются – и из артиллерии, и из танков.

Надеюсь, что уменьшение атак – это результат того, что оккупанты бросили своих солдат на захват Соледара, и им нужен резерв,

– отметил глава региона.

На Сватовском и Кременском направлениях также продолжаются тяжелые бои. По словам Гайдая, иногда в боях захватчики используют десантников, которые после разгрома бегут с поля боя.

Линия фронта приближается к Кременной

Накануне Сергей Гайдай рассказал, что возле Кременной продолжаются бои. Украинские защитники понемногу продвигаются, линия фронта приближается к городу.

"Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям. Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной", – сообщил глава региона.

По его словам, оккупанты оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о вагнеровцах.