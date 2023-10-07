Оккупанты сами уничтожали свои подразделения в Малой Рогане: яркие детали наступления на Харьковщине

Осенью 2022 года Силы обороны совершили молниеносное контрнаступление на Харьковщине. Тогда удалось освободить и Малую Рогань. Правда, успеху поспособствовали не только эффективные действия украинских воинов.

По словам начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника с позывным "Марсель", оккупанты так классно воевали, что уничтожали свои подразделения. И это дало возможность ВСУ пойти вперед. Об этом он рассказал во второй части фильма Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина", сообщает 24 Канал.

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Оккупанты ударили по своим: с чего началось наступление на Малую Рогань

Как вспоминает "Марсель", они сидели с командиром 92 бригады, и тот постоянно затягивал наступление еще на день. Правда, все изменилось в один день в 5 утра. Тогда, по словам комбрига, вышли вражеские вертолеты и ударили по своим же позициям.

Это был толчок для того, чтобы мы пошли в атаку и освободили Малую Рогань. 92 бригада ринулась в наступление сразу же,

– заметил "Марсель".

В Малой Рогани ВСУ фактически уничтожили 200 полк россиян

Командир 92-й отдельной штурмовой бригады Павел Федосенко добавляет, что Малую Рогань украинским защитникам удалось занять в течение двух дней. По итогам сражений фактически был уничтожен вражеский 200 полк.

Добавим, что 200 отдельная мотострелковая бригада тогда была одним из самых боеспособных подразделений армии России.

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