Оккупанты уничтожили крупнейший склад замороженных продуктов: сгорела продукция на 230 миллионов

На Киевщине 12 марта после обстрелов российских оккупантов сгорел крупнейший в Украине склад для хранения замороженной продукции. Враг уничтожил продуктов на около 230 миллионов гривен.

Новость сообщила пресс служба компании МХП. Именно их продукция хранилась на складе.

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В результате пожара уничтожена продукция МХП на сумму около 230 миллионов гривен. Это – самый большой склад Украины для хранения замороженной продукции. Кроме МХП, им также пользовались крупные торговые сети,

– говорится в сообщении.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Оккупанты атакуют продовольственную безопасность украинцев. В МХП отметили, что это уже не первый склад продуктов вокруг Киева, которые пытались разрушить российские враги.