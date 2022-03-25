Оккупанты уничтожили полмиллиона рассекреченных документов на Черниговщине, – Денисова

Рашисты разрушили архивное подразделение Службы безопасности на Черниговщине, где были документы по репрессиям против украинцев во времена СССР. Над ним работали более 3 лет.

Об этом 25 марта сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, Россия продолжает политику нетерпимости украинской нации.

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"Так же как когда-то СССР всеми возможными способами подавляла диссидентское движение и преследовала украинцев по надуманным мотивам, используя ВУНК, НКВД, КГБ", – написала Денисова.

Люди не узнают правды

Омбудсманка отметила, что преступления советских спецслужб рассекретил закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов". И именно в подразделении СБУ в Чернигове находились массивы документальных материалов.

Работа над этим продолжалась 3 года. Рассекретили полмиллиона документов, что дало возможность предоставить для обработки посетителям архива 13 тысяч дел,

– заявила Денисова.

По ее словам, часть украинцев никогда не узнает правду о родных, репрессированных СССР. Денисова считает, что рашисты хотят скрыть правду о преступлениях и уничтожают архивы.