Оккупанты уничтожили украинскую собственность на примерно 1 триллион долларов, – экономист

Враг продолжает уничтожать собственность граждан Украины, разрушать инфраструктуру и уничтожать целые города. Только за первую неделю войны ущерб составил примерно 100 миллиардов долларов.

По состоянию на 15 апреля говорится о сумме примерно 1 триллион долларов. Об этом в эфире 24 канала заявил экономист Олег Устенко.

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"Проблема не в том, сколько нанесен ущерб, а проблема в том, как это будет восстанавливать", – отметил он.

Устенко подчеркнул, что позиция власти – четкая: восстановление должно происходить быстро. Однако для этого нужны средства. Пока обсуждаются многие инициативы, которые помогут восстановить утраченное имущество украинцев.

Где Украина возьмет средства на восстановление городов

Экономист сообщил, что более 300 миллиардов долларов Центрального банка России, которые сейчас заморожены, будут принадлежать Украине. Они пойдут на восстановление нашего государства.

Кроме того, по словам Устенко, еще около 100 миллиардов долларов – замороженные активы российской номенклатуры – мы потратим, чтобы выплатить долговые расписки.

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