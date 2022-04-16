Натомість станом на 15 квітня мовиться про суму приблизно 1 трильйон доларів. Про це в ефірі 24 каналу заявив економіст Олег Устенко.

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"Проблема не в тому, скільки завдано збитків, а проблема в тому, як це буде відбудовувати", – зазначив він.

Устенко підкреслив, що позиція влади – чітка: відбудова має відбуватись швидко. Однак, для цього потрібні кошти. Поки обговорюються чимало ініціатив, які допоможуть відновити втрачене майно українців.

Де Україна візьме кошти на відбудову міст

Економіст повідомив, що більше ніж 300 мільярдів доларів Центрального банку Росії, які зараз є замороженими, належатимуть Україні. Вони підуть на відбудову нашої держави.

Крім того, за словами Устенка, ще майже 100 мільярдів доларів – заморожені активи російської номенклатури – ми витратимо, щоб виплатити боргові розписки.

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