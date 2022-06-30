Оккупанты уничтожили зернохранилище и разрушили центр села на Днепропетровщине

Российские военные продолжают обстреливать Днепропетровскую область. Утром 30 июня враг разрушил зернохранилище, а также центр села.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что российские военные не прекращают террор городов и сел Криворожского района.

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На складе было 40 тонн зерна

Под утро 30 июня российские захватчики обстреляли Зеленодольскую общину. Для этого враг использовал разнообразное вооружение. Как рассказал Валентин Резниченко, враг попал в центр Великой Костромки. В результате этого село получило разрушения.

Также враг бил по Зеленодольску. Оккупанты попали в сельскохозяйственное предприятие. Захватчики буквально уничтожили склад, в котором хранилось 40 тонн зерна. Взрыв в результате вражеской атаки стал причиной возгорания.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Что касается ситуации в других районах Днепропетровщины, то там все спокойно.

Вскоре ситуацию прокомментировал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что Зеленодольскую общину атаковали из артиллерии и РСЗО. Известно, что враг разрушил объект энергетической инфраструктуры. Что же касается пожара на складе с зерном, то его ликвидируют спасатели.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук выразил свое возмущение по поводу очередной вражеской атаки. Он подчеркнул, что не может понять, что же российские военные пытались "демилитаризовать". Ведь попал враг не в склад с боеприпасами, а с зерном.

Напомним, что на днях враг массированно атаковал Днепропетровскую область. 28 июня попал как в областной центр, так и в другие населенные пункты.

В Днепре враг уничтожил СТО

"Прилеты" по Днепру стали причиной разрушений железнодорожной инфраструктуры, а также промышленного предприятия. На СТО вспыхнул пожар, который спасатели потушили и начали разбирать завалы.

Известно, что в результате атаки враг повредил почти три с половиной десятка автомобилей на территории предприятия. Уничтожены три бокса, а также несколько одноэтажных построек и ангар.

Вскоре появилась информация от командования Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что враг около 17:30 ударил по городу ракетами типа "Калибр". Их оккупанты запустили из акватории Черного моря.

Отметим, что объектом атаки шести ракет был именно Днепр. Но, к счастью, подразделениям зенитных ракетных войск командования "Восток" удалось четыре из них сбить над Синельниковским районом.

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