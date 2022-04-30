Оккупанты утром снова обстреляли Днепропетровскую область

Утром, 30 апреля, российские захватчики в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава облсовета Дмитрий Лукашук.

Он отметил, что ночь на 30 апреля в области была спокойной. В то же время утром от оккупантов прилетел "привет". Они обстреляли несколько деревень в Днепропетровской области.

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Пострадавших в результате обстрелов нет

Враг атаковал окрестности Великой Костромки в Криворожском районе. Попали по полям, никто из людей не пострадал,

– сказал он.

Кроме того, оккупанты атаковали одно из сел Синельниковского района. Оно, добавил Лукашук, граничит с Запорожской и Донецкой областями. Что касается разрушений и пострадавших, то там информация уточняется.

В самом регионе, подчеркнул глава облсовета, ситуация контролируемая. Ни одного оккупанта в Днепропетровской области, подчеркнул Лукашук, нет.

Оккупанты регулярно атакуют Днепропетровскую область

Напомним, 27 апреля российские военные обстреляли энергетическое предприятие в области. В результате вражеского удара произошла утечка смазки. Как рассказал тогда глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты ударили по Зеленодольской общине.

Впоследствии стало известно, что российским захватчикам удалось попасть в элеватор, что возле Кривого Рога. Глава военной администрации Александр Вилкул подчеркнул, что ни на одном из атакованных объектов не было военных. Поэтому оккупанты продолжают целить по гражданской инфраструктуре, прикрываясь ударами по военной.

На следующий день, 28 апреля, российские военные попали в заброшенный завод в области. В ОВА подчеркивают, что само помещение давно покинуто. Поэтому обошлось без пострадавших. В то же время само здание осталось с разбитыми окнами, а на территории завода образовалась воронка.

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