ВСУ поработали: российские оккупанты уже не могут использовать Дарьевский мост

Украинские защитники успешно уничтожают все попытки врага продвигаться на территории нашей страны. 26 августа артиллеристы "поработали", чтобы враг больше не мог использовать Дарьевский мост в своих целях.

Как рассказали в оперативном командовании "Юг", эксплуатация остановлена.

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Добавим, что речь идет про Дарьевский мост, который лежит через реку Ингулец.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом", – добавили в ОК "Юг".

Как прошли сутки на Юге Украины

Обстановка на Юге остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны. Враг находится на занятых позициях обороны в условиях деморализации личного состава и усложнения логистического обеспечения.

В течение ночи вертолетной парой ударных Ка-52 оккупанты атаковали наши позиции вдоль линии столкновения. К счастью, потерь среди наших бойцов нет. По Николаевскому району враг снова бил ракетами С-300. Разрушено здание Надбугского профессионального аграрного лицея. Пожар ликвидировали, ранения получили 2 гражданских лица.

Также в ночь на 26 августа враг обстрелял:

Широковское общество – из танка,

Красногригорьевскую – тяжелой артиллерией,

Марганецкую и Зеленодольскую – "Градами" и "Ураганом".

Есть повреждения частных подворий, административных зданий, электросетей. Пострадавших нет.

Достижение наших ВСУ

Вместе с тем пара наших Ми-8 утром нанесли результативный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья.

Уже подтвержденные потери врага за ночь составляют 27 оккупантов и 120-ти миллиметровый мобильный миномет. Остальные потери уточняются.

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