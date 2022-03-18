Оккупанты уже не верят в свои технику и оружие, чтобы выжить в Украине обращаются к гадалкам

И смешно, и грешно. Военные второй по силе армии мира уже просят о помощи шаманов и гадалок. Ведь противостоять украинской армии они просто не могут.

Об этом свидетельствует один из перехваченных сотрудниками СБУ разговор оккупанта с его матерью. Российский военный позвонил ей, чтобы та попросила знакомую гадалку провести целый обряд "защиты".

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Мама посоветовала положить георгиевскую ленту в карман

Как отмечает спикер СБУ Артем Дехтяренко, оккупант просит маму, чтобы гадалка провела специальный обряд. Он, по убеждениям военного, должен спасти его от украинских снарядов.

Мать, конечно же, проявила максимум заботы. Своему сыну она порекомендовала положить в карман еще и георгиевскую ленту. Мол, это лучший оберег на все случаи жизни. Но сын признался, что уже буквально обмотался ими. Главное, чтобы не удушился от такого сильного желания защититься.

В СБУ обращаются к каждому российскому захватчику и его родным.

Не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь вон из Украины – так сохраните свою жизнь. Потому как останетесь на нашей земле, вас ждет лишь один обряд – погребальный,

– подчеркнул Дехтяренко.

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