ГУР МО поделился очередным перехватом разговора захватчика с мамой. Сначала мама оккупанта удивляется, что как это "ничего не едите"? Однако уже через мгновение ее пожелания к уровню жизни сына существенно падают, и женщина причитает, что "хотя бы пить давали".

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В общем, свое пребывание на войне захватчик охарактеризовал как "выживание". Он рассказывает, что пытался убежать, но его поймали.

Кроме того, враг жалуется, что захватчики – "в ж**е" – с автоматами против танков. Тем временем командиры шатаются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

У них есть все. Мы видим. У нас вообще ничего нет,

– жалуется захватчик.

Далее мать рекомендует сынишке-захватчику пить хотя бы из лужи. Но луж, как оказалось, уже нет, потому что все выпили. Оккупант рассказал, что "уже неделю не ходит в туалет, потому что нечем".

Также захватчик предупреждает маму, что то, что он говорит, нельзя никому расссказівать. Потому что уже были случаи, когда таких болтунов забирали в тюрьму.

Потери врага

Российские оккупанты продолжают нести в Украине колоссальные потери. По состоянию на 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 70 250 российских солдат.

Кроме того, уничтожили:

танков – 2 659 (+19 единиц)

боевых бронированных машин – 5 401 (+23 единицы);

артиллерийских систем – 1 708 (+9 единиц);

РСЗО – 380 (+1 единица);

средств ПВО – 195 (+3 единицы);

самолетов – 273 (+1 единица);

вертолетов – 252 (+1 единица);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 406 (+5 единиц);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 107 (+19 единиц);

специальной техники – 152 (+1 единица).

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