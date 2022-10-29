ГУР МО поделился очередным перехватом разговора захватчика с мамой. Сначала мама оккупанта удивляется, что как это "ничего не едите"? Однако уже через мгновение ее пожелания к уровню жизни сына существенно падают, и женщина причитает, что "хотя бы пить давали".
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В общем, свое пребывание на войне захватчик охарактеризовал как "выживание". Он рассказывает, что пытался убежать, но его поймали.
Кроме того, враг жалуется, что захватчики – "в ж**е" – с автоматами против танков. Тем временем командиры шатаются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".
У них есть все. Мы видим. У нас вообще ничего нет,
– жалуется захватчик.
Далее мать рекомендует сынишке-захватчику пить хотя бы из лужи. Но луж, как оказалось, уже нет, потому что все выпили. Оккупант рассказал, что "уже неделю не ходит в туалет, потому что нечем".
Также захватчик предупреждает маму, что то, что он говорит, нельзя никому расссказівать. Потому что уже были случаи, когда таких болтунов забирали в тюрьму.
Потери врага
Российские оккупанты продолжают нести в Украине колоссальные потери. По состоянию на 29 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 70 250 российских солдат.
Кроме того, уничтожили:
- танков – 2 659 (+19 единиц)
- боевых бронированных машин – 5 401 (+23 единицы);
- артиллерийских систем – 1 708 (+9 единиц);
- РСЗО – 380 (+1 единица);
- средств ПВО – 195 (+3 единицы);
- самолетов – 273 (+1 единица);
- вертолетов – 252 (+1 единица);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 406 (+5 единиц);
- крылатых ракет – 351;
- кораблей и катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 107 (+19 единиц);
- специальной техники – 152 (+1 единица).
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