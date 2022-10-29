ГУР МО поділився черговим перехопленням розмови загарбника з мамою. Спершу мама окупанта дивується, що як це "нічого не їсте"? Однак вже за мить її побажання до рівня життя сина суттєво падають, й жінка бідкається, що "хоч би пити дали".

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Загалом своє перебування на війні загарбник схарактеризував як "виживання". Він розповідає, що намагався втекти, але впіймали.

Окрім того, ворог бідкається, що загарбники – "у д**і" – з автоматами проти танків. Тим часом командири вештаються п'яні й об'їдаються на очах у своїх голодних "мобіків".

У них все є. Ми ж бачимо. У нас взагалі нічого нема,

– бідкається загарбник.

Далі мама рекомендує синочку-загарбнику пити хоча б з калюжі. Але калюж, як виявилося, вже нема, бо все випили. Окупант розповів, що "вже тиждень не ходить до туалету, бо нема чим".

Також загарбник попереджує маму, що те, що він розповідає, не можна нікому казати. Бо вже були випадки, коли таких балакунів забирали до в'язниці.

Втрати ворога

Російські окупанти продовжують зазнавати в Україні колосальних втрат. Станом на 29 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 70 250 російських солдатів.

Окрім того, знищили:

танків – 2659 (+19 одиниць)

бойових броньованих машин – 5401 (+23 одиниці);

артилерійських систем – 1708 (+9 одиниць);

РСЗВ – 380 (+1 одиниця);

засобів ППО – 195 (+3 одиниці);

літаків – 273 (+1 одиниця);

гелікоптерів – 252 (+1 одиниця);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5 одиниць);

крилатих ракет – 351;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19 одиниць);

спеціальної техніки – 152 (+1 одиниця).

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