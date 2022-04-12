Однако вскоре цифра может стать в два раза больше. Об этом рассказал журналистам глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Не всю территорию области обстреливают

По словам чиновника, бои не прекращаются уже месяц. Особенно это касается территории, граничащей с Донбассом.

У нас зафиксировано 411 случаев разрушений домов. В Гуляйполе уже несколько недель ведутся бои, и там вычислить трудно,

– сказал Старух.

Он объяснил, что как раз благодаря Гуляйполю количество зафиксированных разрушений может стремительно возрасти. Однако добавил, что есть в регионе территории, практически не находившиеся под обстрелами врага.

Последствия действий россиян в Запорожье / Фото с телеграма Александра Старуха

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